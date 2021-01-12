據《共同社》報導，日本軍事官員11日披露，有鑑於日美共同研發的F-2戰機，將於2035年除役；日本政府已組成由三菱重工為主體，多家日本企業共同參與的500人團隊，在「日本主導」的國防產業指導方針下，研發接棒F-2任務的下一代戰機，已因應中共空軍能力大幅地現代化。

目前研發團隊已入續進駐三菱重工位在愛知縣內的工廠，預計研發人員數將由原本的200人，逐步擴大為500人團隊。

目前日本政府已在2021年預算案中編入567億日圓(約新臺幣156.88億元)的研發費。自2021年起，開始機體形狀、發動機推力與重量等基本諸元的討論，2027年完成包含搭載裝備的設計工作，並全力爭取在F-2開始退役的2035年部署。

報導中指出，雖然研發案在「日本主導」的指導方針下進行；但日本政府也正尋求洛克希德‧馬丁的技術支援，或是與英國軍工企業的合作。報導解釋，由於新戰機將結合最新的各種科技，跨領域合作為必然趨勢。因此，在英美企業正式加入前，將全力加強日本各企業的資訊共享。

早在2020年10月，三菱重工就與日防衛省簽署總承包合約，以三菱重工為主體、多家企業分包的模式，為日本航空自衛隊研發接替F-2的下一代匿蹤戰機。

2020年12月，日本正式組成研發團隊，並命名為「FXET」。考量到各個企業各自有專長領域，初步構想為川崎重工與速霸陸負責機體，IHI負責發動機，三菱電機、富士通與NEC則負責雷達電子設備，三菱重工則負責機體設計並總覽整個研發案。

「DIPLOMAT」11日分析，由於中共軍事力量飛快的成長，加上自美國進口存在著各式問題，讓日方必須進行新戰機的研發。特別是殲-20與FC-31鶻鷹研發，讓共軍空中能力大幅現代化。

加上北韓向日本海試射彈道飛彈，以及俄國多次進犯日本領空，讓日本《中期防衛力整備計畫》與《防衛計畫大綱》明確地表示，空自應大幅現代化並提升其現有戰機的能力。

(中時新聞網)