北市議員鍾沛君因家族有肺腺癌病史，在例行健檢發現右肺異常增生變化，醫師建議她立刻動刀，如今她手術成功，此刻仍在調養中。她昨（11）日發臉書透露，自己公布病情，其實家中長輩並不贊同，而她執意這麼做，是有兩個原因讓她向外界告白。

鍾沛君日前開刀，確診是肺腺癌0期，如同已故的母親和阿姨都是肺腺癌患者，但她發現狀況有異，並沒選擇逃避，而是立刻遵醫囑動手術，她在動手術前發文表示，要為這個世上的所有牽掛而奮鬥，同時等待重生。

鍾沛君的手術很順利，但她昨天在臉書上坦言，家中長輩並不贊成公布病情，最後讓她決定坦然說明有兩個主要原因：身為政治人物，她認為自己有義務要向選民交代現況，「傾力康復」就是她將不負所託的承諾。再者，你我身邊都有許多不願健檢，甚至不願就醫的親友。她以自己的親身經驗證明「早期發現、早期治療」並不是冰冷口號，而是她的重生。

鍾沛君認為，正因為生命裡的每一分鐘是如此珍貴，我們更需理智明快的面對日常，以及種種困難。對於她的果斷和堅強，國民黨同志蔣萬安、羅智強、徐巧芯等人紛紛留言為她打氣，祝她順利平安、早日康福。

(中時新聞網)