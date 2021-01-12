為了解烏龍茶、咖啡對睡眠、脂肪與人體代謝率的影響，日本筑波大學國際統合睡眠醫科學研究機構招募志願者進行為期14天的實驗。結果發現，相較於攝取安慰劑的對照組，每天喝2杯烏龍茶與咖啡的參與者，脂肪量減少達20%；其中，即使實驗者處於睡眠中，烏龍茶還是能發揮較咖啡更強的作用。

相關成果已發表於2020年12月的《營養素》期刊上。研究團隊招募12名自願者參與研究。這12人皆為健康男性，年齡介於20歲至56歲，BMI指數在18.6至25之間，並排除食物過敏、吸菸、慢性病、經常使用藥物與補給品、輪班者，以及每日攝取超過300毫克咖啡因的人。

研究團隊將12人分為3組，1組在早餐與午餐各飲用1杯烏龍茶(含100毫克咖啡因、21.4毫克沒食子酸、97毫克兒茶素、125毫克聚合多酚)，1組在早餐與午餐各飲用1杯咖啡(含100毫克咖啡因)，1組在早餐與午餐各攝取1杯安慰劑，實驗期間14天。

結果發現，相較於攝取安慰劑的對照組，烏龍茶與咖啡在不影響24小時內的能量代謝下，都讓實驗者的脂肪分解增加20%；但烏龍茶在參與者在睡眠中，發揮較咖啡更好的效果。

此外，一般人都害怕睡前喝茶會影響睡眠品質，進而影響新陳代謝；但該研究發現，喝烏龍茶的人睡眠並沒有產生差異。

研究團隊的德山薰平教授解釋，沖泡烏龍茶與咖啡的特殊過程，會讓兩者產生部分氧化，從而提供包含燃燒脂肪的健康好處。此外，烏龍茶中的咖啡因增加人體心律，從而影響代謝與增加脂肪分解。

他強調，睡覺也能減肥根本就是福音，而喝烏龍茶可幫助人們做到這一點。特別是，烏龍茶在睡眠期間刺激脂肪分解，與體重控制二者之間，存在著臨床關聯性。

他也坦承，這次實驗僅有2星期，未來還須實驗證實烏龍茶是否能長期促成體脂肪減少。此外，研究團隊未來也會嘗試使用無咖啡因的烏龍茶，以區分咖啡因與茶葉中其他成份的作用，進而更精準了解烏龍茶如何協助脂肪分解。

(中時新聞網)