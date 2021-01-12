小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（12日）新聞重點。

【1】偏鄉金融資源少 難當上流老人

2020年台灣人口首度負成長，加上新冠疫情影響人口遷徙，超高齡社會將提前在2025年到來，惟隨著金融科技業興起，銀行紛紛調整據點，卻出現六都等銀行數明顯增加，占比高達82％，反倒是人口老化嚴重、金融科技滲透度較低的屏東、雲林、南投、澎湖等偏鄉卻縮減，金融資源日益減少。專家警告，人口迅速老化、金融資源不均，將對偏鄉老人帶來極高風險！

【2】5G陣痛期 行動通訊申訴爆大量

4G升級5G，訊號真的變差了！NCC公布通訊消費申訴報告，11月行動通訊類申訴案共570件，創下2020年新高，消費者不滿申裝、異動、續約等申訴數同創新高，反映出轉型5G的陣痛到來，318件申訴連線品質，占整體55.79％。

【3】看電影玩遊戲卡卡 中華電海纜故障惹禍

NETFLIX、LINE遊戲用戶近期發現，畫面常出現卡頓、延遲的情況，凱擘大寬頻也發布公告，表示受到APG國際海纜障礙影響，部分客戶連線至國外網站會出現延遲現象。中華電信坦誠，因APG海纜故障影響HiNet客戶連線美國、日本、大陸、香港與新加坡部分網站連線品質，正積極搶修中，預計1月20日會修復。

【4】太陽花攻占政院 魏揚下周宣判

即將卸任的美國總統川普，其粉絲「川粉」日前闖入美國國會，被視為叛亂；但2014年涉煽惑群眾攻占我國行政院的「太陽花學運」核心成員魏揚等人，卻稱行使「抵抗權」求判無罪。法界人士指出，一旦最高法院下周一（18日）採納其辯解，將造成台灣司法重大衝擊，且對比美方對川粉的處理，恐成國際笑話。

【5】對美外交急轉彎 兩岸政策踩煞車

美國總統川普近來連續送給台灣多項外交大禮，府方的回應較過去謹慎。前外交部長程建人昨天認為，這是避免激化兩岸緊張關係。台灣民意基金會董事長游盈隆則研判，蔡英文總統本人及整個外交系統已開始接受並奉行「兩岸關係比外交關係重要」的主張，從去年9月下旬以來，對美外交政策有急轉彎跡象。對此，總統府表示「沒有回應」。

(中時新聞網)