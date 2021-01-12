美國國務卿蓬佩奧近來狂飆美台關係，在川普任期最後幾天把台灣議題炒作到最高熱度，大家都明白蓬佩奧的舉動非為報仇或洩憤，而是有其政治上的目的。其中關鍵在於川普在國會暴亂後聲望大跌，支持川普的共和黨重量級參議員亦受到波及，有7千萬票實力的美國右翼、反中勢力群龍無首，蓬佩奧趁勢以台灣議題刺激北京，擴大其頭號反中戰將形象，吸納右翼勢力，成為共和黨敗選之後重新凝聚向心力的標竿人物，顯然才是他真正的目的。

蓬佩奧是一個冷靜而精於算計的政客，以他10多年從政經歷而能位列川普政府第3號人物，確實有過人之處。他在川普政府最後2周，連續祭出公開美台政治軍事對話、派遣常駐聯合國代表訪台以及解除美台官員交往限制等措施，攪得北京外交與對台部門瞠目結舌，雖然這些作為都還只是言辭與表態，但仍憂慮蓬佩奧會做出影響更深遠的驚人之舉，而處於美國政府即將交接之際，讓北京的回應有輕不得、也重不得的顧慮。

大陸社會科學院美國問題專家呂祥接受陸媒訪問時分析稱，蓬佩奧利用國務卿任期最後幾天挑動中美關係之間最敏感議題製造巨大的噪音，準備以反中形象作為使其未來政治生涯最大的資本。中國人民大學國際關係學院副教授刁大明表示，拜登政府上台後，可能會順水推舟，將台灣的交往機制做為與北京互動的籌碼。至於是否在最後幾天有更大的動作，雖然可能仍在外交領域，仍然讓北京擔憂其造成的後續影響力。

美媒曾經報導這位被評為「美國史上最糟的國務卿」未來確實打算競選總統。雖然他的主子川普也盤算著2024年大選，但在6日的國會暴亂之後，川普失去了許多支持者，還可能面臨彈劾，共和黨的幾位大老亦連帶遭到批評，整個共和黨正處於群龍無首、缺乏領導中心的窘境，因此也是蓬佩奧最後再次利用現有的職位鞏固政治地位的僅存機會。

蓬佩奧派遣常駐聯合國代表克拉芙特(圖)訪台，藉此激怒北京，並強化自己的反中形象做為未來的政治資產。（圖／推特@SecPompeo)

蓬佩奧是川普政府中對中國議題發言最多的高層官員，川普政府首篇討中檄文雖然是由副總統彭斯所發表，但此後所有反中演說都是蓬佩奧在國內或國外發表，其態度與用語隨著美中緊張關係升高而愈加激烈，北京也因此升高對蓬佩奧的批判，雙方用粗暴的言辭相互攻擊，可以說是美中關係數十年來僅見。在目前美國的政治氣氛下，北京的攻擊愈猛烈，蓬佩奧就愈能吸納右翼人士的認同，這一點是言辭仍溫文爾雅的共和黨籍國會議員如魯比歐、麥康奈爾所難以企及的。

蓬佩奧在卸任國務卿後繼續從政幾乎是板上釘釘的事。他在西點軍校以第一名畢業後在柏林服役，退役後考上律師在華盛頓的律師事務所執業，後來離婚並辭去工作，與西點軍校同學在堪薩斯經營國防相關企業，不過事業經營失敗，但卻因此認識了他的第二任妻子蘇珊。蘇珊當時剛離婚並育有一子，是堪薩斯一家銀行的副總裁，蓬佩奧展開追求並與她結婚後，藉著她的人脈結識了美國科赫工業集團的老闆科赫兄弟，這2兄弟在全球富豪中排名並列第11，長期資助大量的政治人物，是共和黨最重要的金主之一。在一個偶然的機會中堪薩斯眾議員出缺，科赫兄弟支持蓬佩奧選上眾議員，開啟了他的從政生涯。他在議員任上極力迴護科赫工業，甚至因此有「科赫兄弟的議員」之稱。

蓬佩奧在眾議院時進入情報委員會，在第二任時透過他的西點軍校同學大衛．厄本(David Urban)向川普推廌出任中情局(CIA)局長，厄本原從事政治遊說工作，是川普競選時的重要幹部。蓬佩奧在中情局任上猛拍川普馬屁而受到信任，2018年國務卿蒂勒森(Rex Tillerson)請辭時接任其職。他在國務卿任上正是川普與各國大打關稅貿易戰，美國退出各種國際公約與組織，更得罪了大量的盟友，因此蓬佩奧做為國務卿除了促成以色列改善與阿拉伯國家的關係之外，在外交上可說毫無成果，唯一的工作是到各國訪問時不斷地幫川普痛罵中國大陸。

蓬佩奧長期受科赫工業資助，由於年紀還輕(56歲)，科赫兄弟2人雖然弟弟去世，但哥哥還在，仍是政壇重要金主，蓬佩奧卸任國務卿後極可能返回堪薩斯為選舉舖路。外界甚至推測，他可能與拜登團隊達成某種默契或交易，打著川普政府的旗號在兩岸問題上持續橫衝直撞，為拜登上台後爭取外交談判空間，用對台政策當作與北京交易的籌碼。不過在川普政府即將灰頭土臉下台之際，這種暗盤交易的可能性並不大。

比較可能的情況是，蓬佩奧的做法是給拜登政府挖坑，用來綁住拜登處理中國政策的手腳，為他未來操作反中議題進行佈置。尤其是蓬佩奧所說，解除美台官員交往限制是因為「不應再討好北京」，明顯是為拜登政府改善與北京關係埋下陷阱，方便將拜登政府與北京改善關係時，據以攻擊其「討好北京」或對中政策軟弱。因為這次的大選大幅改變了美中關係，未來中國議題仍將主導美國政治的走向，此一趨勢數年至十數年之內都不易改變。

(中時新聞網)