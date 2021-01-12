今（12）日寒流影響，各地天氣非常寒冷，氣象局發布低溫特報。（圖取自氣象局網頁）

今（12）日寒流影響，各地天氣非常寒冷，越晚越冷，今晨台灣本島平地最低溫出現在苗栗縣銅鑼的6.4度。今日台灣東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲。

明（１３日）晨寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流減弱，氣溫回升，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲。今、明兩天東半部沿海地區有長浪發生的機率，今日台灣各沿海空曠地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門易有８到９級強陣風，請注意。

周三白天起寒流減弱，周四、五要留意日夜溫差大，大台北地區低溫11到13度，但高溫回到20度以上，各地天氣轉好，多為晴時多雲好天氣。

氣象局預報，今天至明天清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷。今(12)日至明(13日)晨寒流影響，各地天氣非常寒冷；今日局部地區有持續10度左右或6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

二、今(12日)晨至白天低溫區域

【橙色燈號(非常寒冷)】

金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率，連江縣(註1)有6度以下氣溫發生的機率，請注意。

三、注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

註1：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。

• 黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下

• 橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下

• 紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下

(中時新聞網)