2019年的西洋情人節，鄧福如（阿福）與交往4年的YouTuber陳孜昊（How How）登記結婚，婚後夫妻倆口徑一致，表示做人進度「順其自然」。近幾個月，阿福不但沒公開亮相，連代言記者會都由老公代打，有讀者向本刊爆料，原來她與How How已有了愛的結晶，將在結婚邁入2周年之際，迎來雙魚寶寶。

阿福去年上半年拍攝MV，肚子還看不出端倪，下半年便傳出懷孕的好消息。（圖／翻攝自鄧福如臉書）

阿福擔任知名眼鏡品牌的聯名代言人，除了為廣告量身打造主題曲，更罕見地參演廣告。但1月5日，該品牌舉辦新品記者會時，阿福竟未出席，僅以影片亮相，並由老公How How現身代打。當時How How表示「太太臨時有事」，卻難掩緊張地低頭，閃避提問記者的視線，應該是知道這理由過於牽強。

似有難言之隱的How How，被問到生子計畫時，態度立刻180度轉變，手扶眼鏡面露神祕微笑地說：「唉呀，順其自然啦！有什麼好消息一定會立刻跟大家講。」此舉不免令人聯想到，去年2月結婚的兩人，是否有好消息了？因為在阿福演出的廣告中，不僅身穿寬鬆連身洋裝，畫面也幾乎卡在肩膀以上；對照她去年11月為電影《杏林醫院》釋出的主題曲〈能不能想起我〉MV，身形消瘦且小腹平坦，沒有一絲「孕」味，不過該MV是去年上半年拍攝，當時應該還沒懷孕，或是剛剛有喜。

「七月半」去年12月舉辦演唱會，阿福低調入場支持老公，事後發文粉絲才知道她在現場。（右圖左起：廉傑克曼、How How、蔡阿嘎、蔡哥、馬叔叔）（圖／翻攝自鄧福如IG 、報系資料庫）

有知情人士透露，近半年來，廠商邀約阿福頻頻被拒，追問才知道是肚皮有了動靜。去年12月，How How所屬樂團「七月半」舉行首場演唱會，網友直到阿福在社群網站上傳應援照，才知道行蹤神祕的她有到場支持。

而往年都會參加跨年晚會的阿福，這回也難得缺席，How How透露：「當天傍晚我們去外面晃晃，晚上在家看電視跨年。」並強調夫妻倆每次跨年都很簡單，頂多安排兩天一夜的旅行，「今年很懶，只想窩在家裡面。」近來阿福幾乎推掉所有需要曝光的工作邀約，據傳神隱期間還將推出新單曲，會記錄她有了愛的結晶後的心路歷程，想來是難掩初為人母的喜悅。依照爆料者提供的消息，阿福的預產期為二月，夫妻倆即將迎來浪漫的雙魚寶寶，剛好也是他們結婚滿兩周年的時刻，堪稱雙喜臨門！

小倆口交往、結婚至今近5年，去年曾被本刊直擊到西門町看電影逛街。（圖／本刊攝影組）

對於阿福有喜一事，本刊記者致電詢問其經紀人，對方不承認也未否認：「其實藝人私事，他們沒說，我們也沒過問。」對於外界頻傳阿福發福，經紀人表示是最近吃太多，加上衣服穿較寬鬆，「其實沒有胖得很誇張。」至於新歌是否與寶寶有關？經紀人透露：「她有個故事，現在不能破哏，我們這個月就會有新作品跟新訊息跟大家分享，可以拭目以待。」How How的經紀人則回應本刊：「真的假的？我不知道欸，因為他最近比較忙沒進工作室，我再去問問看。」

近日阿福秀出拍攝眼鏡廣告的工作照，裹著布的上半身看不出身材變化，記者會上的影片，鏡頭也僅帶到胸景。（圖／翻攝自鄧福如臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)