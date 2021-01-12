鄧福如（阿福）傳出與老公How How將在下個月結婚2周年迎來愛的結晶，懷孕期間她長達半年未在螢光幕前曝光，除了代言活動記者會由老公代打出席，其餘商演幾乎停擺，孕事保密到家。過去演藝圈也有不少女星「為愛神隱」，喜事一公開都讓外界又驚又喜！

劉詩詩和吳奇隆因《步步驚心》假戲真做，2016年完婚，2018年劉詩詩透過工作室表示打算「放暑假」後就神隱，多次私下被目擊衣著寬鬆、穿平底鞋，直到同年12月，才透過微博官宣懷孕5個月。

張栢芝2011年與謝霆鋒離婚後獨自撫養2個兒子，鮮少傳出緋聞，卻在2018年11月驚傳誕下三寶，隔月透過工作室證實「小王子滿月了」，但生父身份至今仍是個謎。

2016年2月白歆惠出席開工春酒身形毫無異狀，甚至穿高跟鞋出席，之後卻消失螢光幕長達4個月，直到6月在宣布好運到，同月在香港產下與男友Donald愛的結晶，產後才正式結為夫妻。

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(中時新聞網)