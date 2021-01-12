時入元月第三周，13日摩羯新月與冥王相合，全球新冠疫情及重大世代決策如碳排、永續等議題，將推升至制高點後，頁翻新章，而且周初又逢天王星15日轉順，並三合金星，金融新局如英國脫歐、女性財長、虛擬貨幣，將有出人意表的變局可期。

本周星象喜兆與異兆爭豔，周末隨火天漸入合相，太陽移宮天王在即，社群男性面孔新星竄紅，弱勢議題一夕受矚，街知巷聞，抑或地震異象及大量大眾運輸工具事故，將成為是歲元月世代共有記憶。財經方面，本周財星相位良好，國際財經有重磅好消息捎來，投資人隆冬燦笑。

本周星情排行

摩羯座 必象其德 人氣最佳

水瓶座 背水一戰 氣勢長紅

金牛座 心想事成 財力最豐

巨蟹座 真愛敲門 情緣最美

牡羊座 狼煙四起救兵不遠

人氣鼎沸，牡羊本周職場出奇制勝，逢火天相位加持，重大計畫，花開月明終於迎來轉機，一路開掛到底，留心日常工作細節。正財有獲，偏財難守，量入為出。人緣桃花佳，感情是一有不慎勞燕分飛。

金牛座 起手式下點鐵成金

豔冠群芳，本周金牛運佳，命宮火天相位好，職場鎂光燈聚焦，領導團隊心電感應佳，事事順心。正財運與工作運勢相輔，偏財則是受惠於守護星與天王三合有得。感情是路邊野花別亂採，慎防桃花煞。

雙子座 身如蒲草遇橫不折

鏡花水月，雙子本周身隨心轉，此外財帛有進出，此時期整理債務或保險投資有獲。若職場上精神壓力大，宜偃旗息鼓，休憩一番。部分雙子有不預期收禮或被朋友寵愛的好運。感情是寒冬梅花逆風解意。

巨蟹座 驀然回首燈火絢爛

青山常在，巨蟹難得偷閒，稍前加身偏見，煙消雲散。獨家探訪洽詢上門，事業表現翻紅。火天合相，交際圈有紅白事，不免吁嘆。財運是小賭怡情，正財運稍安毋躁。感情是木石前緣，真愛就在身旁。

獅子座 青梅竹馬濃情密意

辭色過人，獅子本周表現機會豐，職場與身心健康通過冬眠測試，新月更有人力或物資快速補齊。職涯名望催動正財，財利不俗。感情是依戀不捨，不離床笫，部分獅子座動婚念。

處女座 福祿喜三重羨煞人

扶搖直上，處女本周翻紅暢意，德不孤必有鄰。社交邀約不絕，值得淘洗合作佳機，或是諦聽一探商機新番。正財平淡，偏財進出頻繁。感情是無心插柳柳成蔭，也宜收養寵物或義子女。

天秤座 出奇制勝喜不自勝

天降瑞雪，天秤本周逢金天相位，親族捎來康復或弄璋瓦之好消息，或是因避疫團圓。如為日常庶務煩惱，或逢交際小人蜚語流言，勸君隨緣。偏財有得，或是欠款入帳。感情是終看兩不膩。

天蠍座 身進一步海闊天空

凱歌先奏，天蠍整裝出線之勢，一改自信心低迷，身轉富貴強運，心態捨我其誰，樂意身先士卒，自有不俗表現。財運隨火星解套看俏，但避免大手大腳，過路財神。桃花人緣見好，可感情本周藏地雷。

射手座 純青爐火方可煉真

老驥伏櫪，射手本周人事物身心俱疲，但東風解意，救兵上路。職涯上有喜訊來報，能結識日後貴人，但也夾雜諂媚小人，不得不留心。正財運受金星與滿月庇佑，水漲船高。感情是三千弱水，只取一瓢。

摩羯座 跌宕起伏得償所望

高潮不絕，本周摩羯拿一手王牌，重磅出手，無論職涯發展或是私生活相關，皆迎來高潮，宅在家中也是佳訊不絕。正偏財進益，需明辨投資相關訊息。感情是聽聞噠噠的馬蹄聲。

水瓶座 快馬加急陡來宣喜

揚眉吐氣，聲譽鵲起，尤其守護星與金火本周入相，所有積累與努力，都為了揚名立萬一刻。命宮群星巡遊，對自己嚴格之餘，也莫忘應有的犒賞。勞碌財運，無偏財加持，開銷宜節制。感情是自愛為上。

雙魚座 臨了還是欲語還休

處變不驚，海王本周無相，雙魚一支獨秀，或是兀自審思，只為不昧業力。職場上無要事，但仍須留心小人，以免明升暗降。投資運平凡，忌貪。感情是寧可孤芳自賞。

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(中時新聞網)