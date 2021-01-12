衛生福利部「中央健康保險署」（健保署）自去年迄今展開一連串研討會，試圖開放已故者健保醫療紀錄，提供民間研究利用，並聲稱已故者不具「自然人」身分，不受《個人資料保護法》（個資法）保護，引發社會爭議。

衛福部健保署本月五日舉辦「健保資料再運用及個資隱私保護」討論會，邀集各界研商開放健保實施至今三百五十萬已故者的健保資料，提供生技、醫學等產業界研究利用。但事實上，早在去年十月，健保署就對外表示，已修訂「全民健康保險保險人對外提供資料作業要點」及「全民健康保險保險人資訊整合應用服務中心作業要點」，將已故者「去識別化」（抹去可識別個人身分的資料，如姓名、身分證字號）後，開放民間機構申請運用。

同年十月二十七日，在「健保資料人工智慧應用研討會」上，健保署主任祕書葉逢明告訴媒體，一套「非自然人健保資料應用平台」已經上線，不只開放給政府機關與學術研究單位申請使用，申請資格更擴大到「個人或法人」；換句話說，企業去年就可以申請運用這批已故者的健保大數據進行研究。

健保資料庫中蒐集了大量的個人資料，包括用健保卡購買實名制口罩的足跡也會留下紀錄。（圖／報系資料照）

立委張育美指出，目前外界使用健保資料庫是依資訊量計費，每筆約收250元。根據這樣的收費方式，以三百五十萬名已故者資料計算，健保署至少可以取得規費新台八億元，而一旦新藥開發成功，可為藥廠帶來新台幣數十億的收入，對藥廠而言可說一本萬利。

健保署企劃組組長王宗曦說，為使台灣在醫療與人工智慧科技不要落後，開放已故者資料迫在眉睫，且這些資料已完成去識別化與去連結，開放對象也聚焦在科學研究上，並非保險公司這類商業用途，而相關收入一年也僅有數千萬元，不以營利為目的；但因外界仍有疑慮，目前暫停實施，待進一步溝通與研議。

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(中時新聞網)