雙北近期爆發水肥站無人收的危機！去年4月起北市拒絕收新北水肥，導致不少區公所的流動廁所流標，迫於合約到期，只能撤除區域流動廁所，由於許多流動廁所位在山區，登山民眾只得忍著尿意爬完整座山。部分區公所無奈表示，就算調整招標金額仍2度流標，甚至有業者抬高數倍價格，預算無法負擔。

有民眾近期到土城、三峽等地登山時發現登山步道附近的流動廁所突然消失，經區公所回覆，因「新北市110年流動廁所共同供應契約」多次流標，回歸公所獨立招標後也失利，因此只能撤除所有流動廁所。

三峽區公所表示，去年得知供應契約流標後，開始獨立招標，目前已流標2次，雖調高招標價格，但沒有廠商願報價，甚至有業者抬高3倍價格，公所預算根本負擔不了，目前第3次上網招標已將17座流動廁所數量降低為6座，針對需求性較高的地點招標，希望能解決招標困境。

其餘區公所也面臨到流動廁所接連流標問題，鶯歌區公所表示，環保局有提供合法抽肥業者名單參考，但業者連報價意願都沒有，不過全區5個流動廁所周邊尚有鄰近公廁可供民眾使用，目前已公告或掛設指示牌提醒。

環保局發言人孫忠偉表示，北部合格抽肥業者有154家，其中有11家提供租賃流廁服務，建議區公所採小額採購方式，針對較有需求、使用頻繁的點進行招標，若遇經費不足等困難可跟環保局聯繫，環保局也積極跟業者協商，目前已在2地點施作水肥投入口，預計4月完工開放，將對招標業者、價格嚴格把關。

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(中時新聞網)