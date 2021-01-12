NBA在12日一口氣宣布兩場比賽延期：達拉斯獨行俠(主場)、紐奧良鵜鶘於12日的比賽，以及13日芝加哥公牛(主場)、波士頓塞爾提克的比賽。原因仍然是新冠肺炎疫情，獨行俠湊不出8人上陣，塞爾提克則是前一場對戰邁阿密熱火已被延期。聯盟與球員工會也於12日開會進一步討論防疫政策。

《達拉斯早報》報導，獨行俠多達4位球員感染新冠肺炎，其中一位是克利伯(Maxi Kleber)，被隔離的至少還有理查森(Josh Richardson)、芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)、布朗森(Jalen Brunson)。獨行俠暫時關閉了訓練場地，原本預備好回歸的波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)也要再等等。

塞爾提克有羅伯特威廉斯(Robert Williams)、塔圖(Jayson Tatum)染病，不過他們還是能湊出8人，前一戰被延期是因為熱火人數不足，但聯盟還是決定不要讓塞爾提克出賽。費城七六人被迫只用8人上陣而引發總教練瑞弗斯(Doc Rivers)抗議，他不久前才稱讚過聯盟的防疫政策。

聯盟開季至今已有4場比賽延期，將與球員工會修訂防疫政策，他們將擴大使用Kinexon SafeZone感應器，紀錄哪些球員之間有低於社交距離(1.8公尺)的接觸。

(中時新聞網)