聯邦緊急事故管理總署（FEMA）蓋納

在川粉暴力闖入國會大廈，導致5死和多人受傷後，美國國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）突然請辭，而聯邦緊急事故管理總署（FEMA）署長蓋納（Pete Gaynor）將接任。

據CNN等美國媒體11日報導，不斷有消息傳出，在拜登1月20日就職前，擁護川普的極右團體正醞釀進行武裝抗議。他說，「我很遺憾走到這步，我原本打算要在該部門任職到本屆政府結束」。

而他閃辭，更增添了面對川粉可能武裝抗議拜登就職，在維安上出現的不確定性。

(中時新聞網)