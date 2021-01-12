蒙古俄羅斯邊境爆10公里淺層地震 規模6.7 08:382021/01/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（USGS）表示，蒙古國北部距離俄羅斯邊境不遠處，今天一早發生規模6.7地震。 法新社報導，美國地質調查所人員表示，震央在圖爾特（Turt）南南西方33公里，震源深度相對淺，僅10 公里。 美國地質調查所表示，地震引發災損和傷亡的可能性不高。 美國地質調查所說：「整體來說，這個區域的人口居住於抗震的建築物之中，不過脆弱建築物確實存在。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100112 全美恐爆武裝抗議 華府進入緊急狀態 1.5萬國民兵待命 11月受僱人數連六升 增1.8萬人 (中央社) #地質 #地質調查 #地質調查所 #美國 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 ESG成趨勢 KPMG助企業接軌國際 04:102021/01/12 金融．稅務 疫情發布準確透明 考驗當局 04:102021/01/12 焦點要聞 非洲第一大國經濟專家建議 仿效大陸模式脫貧 10:442021/01/12 財經 偏鄉金融資源少 難當上流老人 04:102021/01/12 財經焦點 社論／電子控制威權的冰山一角 04:102021/01/12 焦點要聞 遭控逼孩喝尿吃蟑螂 屏東兒少安置機構院長一審無罪 11:402021/01/12 社會 大陸同意世衛專家入境 譚德塞：從武漢展開研究 03:592021/01/12 國際 北市官員又爆耍官威 霸凌精障員工嗆「讓妳沒工作」 動保處急澄清 10:142021/01/12 政治 自摔遭3車連撞 男騎士不治 04:102021/01/12 地方新聞 東南部海域地震規模3.8 最大震度屏東縣3級 22:242021/01/11 生活 Ford Focus Active中型跨界休旅車，兼具都會停車便利與戶外輕越野能力 11:162021/01/12 汽車情報-主題企劃 國際熱門新聞 川粉暴動後破冰會川普 彭斯私下爆氣 小動作報復 - 國際 美代理國安部長閃辭 拜登就職前再添亂 - 國際 川普怒吼不辭職 任期最後10天還有3大計畫 - 國際 全美恐爆武裝抗議 華府進入緊急狀態 1.5萬國民兵待命 - 國際 鐵粉國會大廈流血暴動 川普罕見鬆口了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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