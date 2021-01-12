美國地質調查所（USGS）表示，蒙古國北部距離俄羅斯邊境不遠處，今天一早發生規模6.7地震。

法新社報導，美國地質調查所人員表示，震央在圖爾特（Turt）南南西方33公里，震源深度相對淺，僅10 公里。

美國地質調查所表示，地震引發災損和傷亡的可能性不高。

美國地質調查所說：「整體來說，這個區域的人口居住於抗震的建築物之中，不過脆弱建築物確實存在。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100112

(中央社)