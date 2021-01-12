工業電腦大廠研華(2395)受惠急單拉貨需求湧現，2020年12月合併營收以雙位數「雙升」動能改寫歷史次高，使第四季營收衰退幅度受控、仍創同期次高。全年合併營收雖年減5.62％，仍改寫歷史次高，若以美元計價則為年減1.1％。

研華公布去年12月自結合併營收50.24億元，月增達28.55％、年增達12.97％，改寫歷史次高。不過，第四季合併營收127.65億元，季減2.18％、年減6.61％，仍創同期次高。累計全年合併營收511.04億元、年減5.62％，雖終止連10年成長紀錄、仍創歷史次高。

研華表示，以各區域概況觀察，去年12月以美國及中國大陸表現最突出，歐洲、韓國及台灣亦有雙位數年成長。全年則以中國、台灣及韓國市場繳出年成長佳績，其他市場除日本外在12月表現均不錯，使全年集團營收衰退幅度較前11月7.62％收斂。

以事業群概況觀察，研華表示，去年12月以工業物聯網事業群（IIoT）與智能服務事業群（SIoT）表現最突出，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與應用電腦事業群（ACG）亦繳出年成長表現，僅物聯雲事業群（CIoT）仍較去年同期衰退。

若以去年全年各事業群概況來看，研華表示，以應用電腦事業群（ACG）與工業物聯網事業群（IIoT）表現較穩健，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）與智能服務事業群（SIoT）衰退個位數百分比，物聯雲事業群（CIoT）則衰退雙位數百分比。

研華先前預期，因客戶需求持續保守，在假設平均匯率29元狀況下，集團預期去年第四季合併營收將季減2～7％至4.2～4.4億美元（約新台幣122～128億元），實際表現符合預期。研華指出，去年以美元計價的合併營收為17.3億美元，較前年17.5億美元小減1.1％。

投顧法人預期，研華去年第四季獲利表現可望略優於前年同期，每股盈餘（EPS）估落於2.23～2.25元，並認為隨著疫情利空鈍化及全球經濟好轉，工業電腦市場需求可望在今年上半年逐步復甦，配合部分大客戶遞延訂單出貨，可望帶動研華營運成長動能顯著回升。

(時報資訊)