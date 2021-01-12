健喬集團(4114)2020年第4季營收達8.24億元，創歷年新高紀錄，年成長15.02%，2020全年營收高達30.37億元，年成長13.27%，首次全年度營收突破30億大關，再創新的里程碑。2020年12月營收2.83億元，年成長8.96%，月成長8.39%。

健喬2020年營收主要成長來源除了來自購併瑞安大藥廠及衛道藥業貢獻，特別是在自身產品心血管、呼吸道及胃腸道方面用藥成長。而旗下主力商品愛克痰，因能有效減少呼吸道黏沫分泌的粘稠性，在新冠疫情環伺與流感病毒威脅下，銷售創出3.14億元的佳績。

健喬集團2020年9月引進台灣胃乳第一品牌「Gelfos吉胃福適」第二代升級版「金吉胃福適凝膠」，從配方、口味到包裝各方面全面升級。透過知名產品帶領，使健喬旗下自有品牌一系列OTC產品與保健產品，得以在全台7000間藥局及藥妝店站穩一席之地。

健喬表示，除在處方用藥上不斷精進，在指示用藥(OTC)與保健品市場上也不斷擴大版圖、積極佈局，2021將再續成長動能，營收成長可期。

(時報資訊)