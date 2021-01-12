電信三雄2020年財報出爐，中華電(2412)每股獲利4.31元，電信龍頭搶回電信獲利王寶座，台灣大(3045)、遠傳(4904)全年每股獲利分別為4.01元、2.56元。

中華電109年度全年合併自結營業收入為2076.1億元，營業淨利為423.6億元，稅前淨利428.4億元，歸屬於母公司業主之淨利為334.2億元，稅後EPS為4.31元，109年度營業淨利、稅前淨利及每股盈餘均超越全年財測，與全年財測相較，營業收入達成率96.4%~97.0%、營業淨利達成率105.2%~109.9%，稅前淨利達成率103.8%～108.8%、每股盈餘達成率102.9%~108.1%。

台灣大109年全年自結合併營收1,328.6億元，營業利益160.6億元，稅後淨利為112.9億元，稅後EPS為4.01元。受惠於第二引擎電商事業成長持續加速，本年度整體合併營收年增7%，momo全年營收占比首次過半，達51%，同時貢獻14%營業利益。行動業務部份，5G開台及iPhone 12系列等5G手機問世帶動用戶升轉，累計至109年底，高資費5G用戶已逾40萬戶，帶動智慧型手機用戶月租費逐月成長，行動服務營收年減也持續縮小。獲利方面，因5G頻譜開始攤提及相關建設與業務推廣，全年電信業務營業利益較108年下滑。在電子商務規模經濟與營業槓桿助攻下，全年合併營業利益以及稅後淨利均超越財測目標。

遠傳109年合併總營收為795.01億元，合併EBITDA與稅後淨利為275.99億元與83.54億元，自結稅後EPS為2.56元，全年EPS財測達成率為104%。遠傳表示，疫情影響下，遠傳營運策略奏效，109全年新經濟營收年成長率仍達13%。其中資通訊業務營收年成長幅度達17%，包含雲端服務營收較去年同期增加68%、物聯網收入年成長率達57%、資安服務營收年成長率達29%。此外，遠傳深耕影音娛樂市場，109年多媒體服務年成長率達15%，並連續兩年支持臺北跨年晚會，遠傳friDay影音今年獨家提供5G多視角轉播，總計App收視人次近200萬。

(時報資訊)