韓式連鎖餐飲集團豆府(2752)受惠歲末年終活動人潮及聚餐商機帶動，2020年12月合併營收「雙升」創歷史第3高，帶動第四季營收改寫次高、全年營收順利創新高。展望後市，公司積極搶攻微型尾牙、春節年菜及禮盒商機，可望為旺季營運增添成長動能。

豆府公布去年12月自結合併營收1.74億元，月增5.6％、年增達24.91％，續創同期新高、亦創歷史第3高。帶動第四季合併營收5.11億元，僅季減1.77％、年增達14.71％，改寫歷史次高。累計全年合併營收18.06億元、年增達29.36％，順利改寫歷史新高。

豆府截至去年底共有6個品牌、集團總店數達57家，較前年底淨增達12家，包括21家涓豆腐、12家北村豆腐家、11家飛機河粉、8家韓姜熙的小廚房、4家銅盤及1家姜滿堂，展店效益成功挹注營運成長動能。

豆府表示，全台各地舉辦的各項聖誕活動，為百貨賣場帶來人潮，雖因疫情升溫造成部分活動提前落幕，但豆府去年12月營收仍維持穩定成長。同時，因應疫情而轉變的企業尾牙趨勢與需求，豆府積極搶攻微型尾牙春酒商機，亦挹注營收成長動能。

隨著時序進入尾牙春酒旺季，豆府推出符合各公司行號聚餐需求的微型尾牙專案，加碼專屬折扣優惠及抽獎活動，成功帶動門市訂位熱烈。同時，因應農曆春節商機，豆府推出適合小家庭的團圓年菜組，並推出2款應景春節禮盒，預期可望為旺季營收增添動能。

(時報資訊)