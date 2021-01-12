中壽(2823)公布2020年獲利，雖然因新台幣強勢升值，額外增提外匯價格變動準備金40億元，但全年稅後淨利達155.48億元，年成長14％，每股稅後盈餘達3.29元，獲利創歷年新高。

近年來在推動高價值商品策略下，帶動資產規模穩定成長，2020年底總資產約達2.2兆元，淨值近1,800億元，年成長11％及26％，資產、淨值同步創下歷史新高，淨值/資產比達8.4％。此外，中壽去年底前發行無到期日累積次順位公司債100億元，持續強化公司財務結構並提升資本適足率。

雖受到疫情影響，中壽2020年度新契約保費收入873億元，同時為降低避險成本，積極推動外幣保單，外幣新契約保費占比也由上年度37％大幅提高至77％，帶動公司價值穩定成長。此外，受惠於近年推動高價值分期繳及外幣商品奏效，續期保費收入達1,703億元，年成長9.3％，2020年整體總保費收入達2,576億元。

中壽不斷推動業務通路轉型以擴大組織基盤，在遭受疫情影響下整體業務部隊人數仍逆勢增長並已突破13,000人，壽險公會登錄人數排名一舉提升為第五名。

中壽轉投資的大陸建信人壽，截至去年11月止，資產規模已達人民幣2,235億元，年成長26％，前11月合併淨利潤約人民幣13.84億元，年成長91％。2020年新契約保費336億人民幣，其中分期繳新契約年成長近2成，持續朝向高價值型公司邁進。

(時報資訊)