微軟今(12)日發表Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電，為企業和教育客戶打造在遠距工作或混合辦公環境下，仍具備不間斷的高效商務生產力。Surface Pro 7+ 商務版同時也將為中小型企業及大型組織，推出 LTE Advanced 版，當使用者家中 Wi-Fi 頻寬有限或正在遠距辦公時，LTE 功能將幫助客戶克服環境挑戰、穩定保持聯繫。

全新Surface Pro 7+ 商務版二合一筆電共推出兩種版本 ─ WiFi 版定價為美金899元起，LTE Advanced 版定價為美金1,149元起。即日起，所有企業組織與教育客戶可以透過 Surface 經銷商訂購Surface Pro 7+ 商務版，近期將陸續於包括台灣等各個市場推出。

Surface Pro 7+ 商務版採用了最新的第11 代Intel Core處理器，處理效能提升2.1倍，續航力最長可達15小時，為人們提供了所需的效能，讓他們能夠隨時隨地展開工作。此外， Surface Pro 7+ 商務版配有 USB A USB C兩個連接埠，可外接顯示器與所需的周邊設備打造完整的工作體驗。在 Surface Pro 7+ 商務版上搭載了支援 1080p 高畫質的前置和後置鏡頭，以及Dolby Atmos 喇叭和雙重遠場麥克風，讓大家可以互相看見、聽見。

Surface 裝置使用 Windows Autopilot 等最新微軟部署功能，透過雲端讓裝置從工廠直接運送到客戶的手中，就已部署好所有的安全性原則、應用程式和設定。 Windows Autopilot 讓人們以最快的速度上線、保持聯繫以及提高工作效率，還為 IT 部門解決了費時的重新映像部署和手動設定裝置的問題。

(時報資訊)