美國總統當選人拜登提名伯恩斯（William Burns），出任中央情報局（CIA）局長一職，負責後川普時代的美國情報工作。值得一提的是，伯恩斯2016年1月18日曾以特使身分來台，並赴民進黨中央黨部，拜會剛當選總統的蔡英文，另也拜會馬英九、朱立倫。

伯恩斯2016年來台時，代表美國政府表達對蔡英文順利當選的恭賀之意，期待看到政權交接一切順利，並期待與新政府展開進一步的合作與交流。蔡英文則感謝美國政府在選後，派受各界敬重的資深外交官向她與台灣人民表達道賀之意，強調未來政府與美國將保持緊密的友好關係，也致力推動台美之間的各項合作，尤其是在經濟、產業方面，而在區域議題上，她將負起維持和平穩定的責任。

當年訪台，伯恩斯也到總統府拜會馬英九，並表明是奉美國政府之命而來，對於馬英九與美國建立緊密合作關係，表達感謝，台美非官方關係良好，馬是重要推手。

拜登提名伯恩斯（William Burns）出任中央情報局（CIA）局長，伯恩斯2016年曾以特使身分訪台，會面蔡英文，離開民進黨部時，向外頭守候媒體揮手致意。（資料照／郭吉銓攝）

馬英九則表示，任內致力深化台美關係，採低調、零意外原則，台美關係是《台灣關係法》制定以來最佳狀態，同時改善台美、兩岸關係，從惡性循環進入良性循環，創造台海前所未有的和平現狀，並希望卸任後，良性循環可持續。

朱立倫除表達感謝外，也提到國民黨會負起在野黨的責任，與與民進黨保持合作，將以台灣人民福祉為考量，若民進黨有需要，國民黨願意在台美及兩岸關係方面給予協助。

(中時新聞網)