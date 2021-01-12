北部某間專門收治新冠肺炎的大型醫院，昨晚爆出疑似感染管控不當，緊急通知當地消防局「全院無法收治病患」，並通知切勿再將病患再送過來，甚至傳出疑似醫師染疫，對此，中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，只要有確診者都會公布，不會掩蓋，將於今日記者會說明。

北部某縣市醫院昨晚傳出院內感染，且據《自由時報》報導，疑似有醫師感染新冠肺炎，對此，昨晚求證該醫院未獲回應，而該縣市衛生局則表示，因新冠肺炎為嚴重特殊傳染性疾病，需由中央疫情指揮中心公布。

據該醫院的醫護人員透露，昨臨時指派大批醫護支援新冠肺炎加護病房，覺得很奇怪、很突然，但並不知道原因為何。鄰近該醫院的消防分隊指出，傍晚有接到指揮中心通知，稱該醫院轉知有緊急狀況，晚間6點以後的病患不要送該醫院，至今尚未解禁，消防隊都轉送其他鄰近醫院。

對此，指揮中心發言人莊人祥昨晚表示，只要有確診者，指揮中心都會公布，絕對不會掩蓋，詳細情形將於今日下午記者會統一說明。

(中時新聞網)