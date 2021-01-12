川粉華府暴動

聯邦調查局（FBI）已接獲情資顯示，在美國總統當選人拜登1月20日宣誓就職前，川粉將醞釀在全美50州和華盛頓特區舉行「武裝抗議」。而五角大廈已宣布，批准出動1.5萬國民兵，來拜登20日就職典禮的安全。

據路透報導，白宮說，川普已批准從現在到1月24日，宣布華府進入緊急狀態。

據CNN新聞網11日報導，隨著拜登就職日逼近，聯邦，各州與地方執法機構都加強維安，以準備迎接更多暴動事件。儘管聯邦調查人員持續在追查6日攻擊國會大廈的嫌犯，但FBI内部公告顯示，川粉攻擊國會大廈可能只是暴力行動的開端。

公告說，按照計畫，在全美50州首府的武裝抗議將從1月16開始，起碼延續到1月20日，而在華府的武裝抗議則將從1月17日到1月20日。

美國國防部國民兵局（National Guard Bureau）局長霍坎森（Daniel Hokanson）說，目前有6200名國民兵部署華府，而周末之前計畫再出動共1萬人，至於其他5000人可能會在就職典禮前出動。他說，屆時這些國民兵將配備鎮暴裝備和武器，但至今五角大廈尚未批准他們在華府街頭武裝，目前僅在通訊，後勤和安全等方面支援當地警方。

此外，霍坎森強調，出動國民兵執法，並授予逮捕權，是在安全情勢失控下的「最後手段」。

(中時新聞網)