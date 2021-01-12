居家防疫規定升級適逢春節前返台國人增加，使得防疫旅館短期需求急增。交通部觀光局表示，已與6都政府共商增加防疫旅館量能，近期已可增加近4600間房，加上觀光及一般旅館針對返台防疫家人提供達逾1萬間房入住優惠，合計已增近1.46萬間房量能。

為因應春節期間的檢疫訂房需求，交通部已掌握春節前返台班機入境人數及居家檢疫人數， 7日與六都政府開會共商增加防疫旅宿量能，並規畫採取合意短期使用方式，以快速增加各縣市防疫旅宿量能。目前各縣市已積極輔導業者加入，近期已可增加近4600間房。

同時，為擴增防疫旅宿量能，觀光局8日邀集觀光旅館業者及旅館業公會召開研商會議，對於採取合意短期使用方式，以提供客房為主的中小型業者較有意願，至於返台防疫家人入住方案的優惠方案部分，大部分業者均願意參與響應。

觀光局指出，包括雲朗、福華、老爺、晶華(2707)、福容、台北君悅、台北凱撒、神旺、國聯、西華、康華、新竹喜來登等多家觀光飯店業者，均已配合推出返台防疫家人入住方案優惠，折扣最高達原價2折，初步統計提供約6950間房的住宿優惠。

一般旅館部分，與會的新北、桃園、台中、高雄市旅館公會理事長，亦表示所轄業者有多家業者推出相同優惠住房方案。總計觀光旅館與一般旅館提供優惠住房方案已逾1萬間房，目前防疫旅館及住宿優惠方案旅館量能，尚可因應返台居家檢疫及其家人入住需求。

觀光局鼓勵旅宿業者配合當地縣市政府加入防疫旅館，或透過合意短期使用計畫以應急需，盼業界共同為防疫盡一份心力，並對及時提供優惠專案投入防疫公益的旅館經營者表示肯定，表示將對積極參與防疫旅宿及投入旅宿防疫的業者適時予以表揚。

(時報資訊)