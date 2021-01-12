佐登-KY(4190)2020年12月自結合併營收2.87億元，第4季單季營收8.4億元，季成長15%。2020年集團因應疫情加快台灣醫美布局於第4季底已完成五家醫美診所策略合作，第4季集團醫美服務營收貢獻超過前3季累計數；另，美容藥妝實體通路產品上架亦已於12月下旬展開。

展望2021年在疫苗防護力持續提升及兩岸GDP、經濟成長率展望樂觀，消費市場將逐漸恢復信心，會員回店率提高，營收成長動能將再啟，佐登預期2021年將可再創營收高峰。

2021年除積極發展兩岸醫美事業及連鎖實體通路外，集團在雙美導客、會員管理、加盟展店、業務結盟、新品牌珍朵絲特上市等積極布局，利用會員數據管理來精準行銷打造類訂閱制的銷售模式，與上中下游周邊供應商業務結盟提高產能稼動率與擴大營運規模。兩岸醫美透過醫師群巡迴講座及社群媒體行銷，可望加速營收成長，預定Q1兩岸將有13家醫美診所營運，醫美服務營收占比將有機會提升至10~15%。

2020年雖受疫情影響，集團積極整頓門市經營管理、強化會員管理、降低整體營運成本、提升營利率；而為提供更好的服務品質，持續深化教育訓練，連續六年2016-2022榮獲勞動部TTQS(人才發展品質管理系統評核)金牌獎殊榮。

(時報資訊)