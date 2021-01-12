寒流下探7度冷到ㄎㄧㄤ 戴立綱禦寒穿搭仿劉文正

【現場直播】北台灣越晚越冷！氣象局寒流天氣預報｜2020.01.12

受寒流影響今各地寒冷、水氣減少，氣象專家吳德榮表示，從跨年到現在12天連3波寒流報到，是史無前例，今這波寒流將冷到明天清晨，北台灣今晚6度，明晨嘉義以北再下探4度，明白天起連三天和煦冬陽，周六下半天冷空氣又南下，強度是否為第4波寒流，有待觀察。氣象專家賈新興表示，下波冷空氣接近寒流的機率高。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今晨乾空氣逐漸南下，平地最低溫出現在苗栗銅鑼鄉6.4度。而北市氣象局測站今晨測到8.9度，顯示從跨年起連續3波冷空氣皆符合寒流標準，「一個冬天有3波寒流不特別，但不到半個月連續3波，就史無前例了」。

吳德榮說，今白天氣溫稍回升，夜間又驟降，北台灣今晚6度左右，明(13日)晨嘉義以北最低溫4至6度。接著明天至周五(13至15日)大陸高壓東移影響，各地回溫，白天北台灣高溫23度，中南部25度以上，夜間則會降到10至12度，日夜溫差超過15度。

吳德榮說，周六(16日)下半天冷空氣再南下，各地降溫，北部、東北部有雨，周日(17日)北台灣濕冷晚上最低溫10度，下周一(18日)晨北台灣再降至9度，目前冷空氣模擬強度為強烈大陸冷氣團，未來是否發展成第4波寒流？需持續觀察。

賈新興表示，周日到下周一這波冷空氣目前預估以接近寒流的等級的機率高，但都比過去這幾波弱一點，要再觀察個2天。

(中時新聞網)