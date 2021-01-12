韓國知名主持人景東浩（경동호），去年4月因腦出血陷入昏迷，經過長達9個月的治療，在日前被判定腦死，沒想到9日出殯後不到6小時，就傳出母親身亡的噩耗，讓所有人難以置信。

景東浩去年4月因為腦出血住院，家人輾轉多家醫院幫他治病，沒想到治療9個月後，病情未見起色反倒是每況愈下，家人為了不讓他繼續受到病魔折磨，忍痛決定放棄治療，並簽署同意器官捐贈書，本月7日被判定腦死後，於9日舉辦告別式，沒想到告別式結束不到6個小時，景東浩的母親也傳出身亡噩耗，消息傳出後讓人不勝唏噓。

對此景東浩好友MOSE（모세）也在IG證實此事，並發文悼念：「東浩媽媽不願讓大兒子（景東浩）孤單離去，抓著他的手也跟著走了。」對於母親和兄長短時間內接連逝世，獨留下來的景東浩弟弟也讓他感到擔憂，心疼很遺憾看到他同時失去母親跟兄長，希望外界能適時給予安慰。

景東浩2004年演出KBS的《MC生存戰》出道，便以主持人身份活躍演藝圈，而他逝世後捐出器官，讓急需用到的多位患者重獲新生，可以說是遺愛人間。

(中時新聞網)