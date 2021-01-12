寒流下探7度冷到ㄎㄧㄤ 戴立綱禦寒穿搭仿劉文正

(09：34)原本秀巒國小說教育處宣布新竹尖石後山4校停課，然而石磊國小上午師生全部到校，因此該校改成正常上課，校方將再視情形決定是否停課。

新竹縣尖石鄉4所小學，新光國小、石磊國小、秀巒國小及玉峰國小因寒流來連日下雪、道路結冰，今晨寒流再襲降下大雪，4校宣布今天停課1天。新光國小表示，段考日期將延後，玉峰國小住校生維持正常作息，由校方提供3餐、加強禦寒。

秀巒國小表示，今天新竹尖石後山4校校長整理學校訊息給教育處後，宣布後山4校因下雪道路濕滑不便加上氣溫低，今天停班停課一天，將擇期補課。

新光國小指出，因今天持續飄雪且路面積雪，學校臨時停班停課一天，段考日期將會延後辦理，請各位學生、家長在家中注意保暖。

尖石鄉長曾國大表示，今天凌晨起尖石鄉鄉後山地區降雪，部分路段積雪高，加上路面結冰，於今晨開始車輀管制，竹60縣道17K~ 22K(宇老)，輪胎未上雪鏈的車輛禁止通行。

(中時新聞網)