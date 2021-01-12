美國眾院啟動彈劾川普程序，政治緊張局勢升高，週一(12日) 美股三大指數收黑，晶片股、能源、醫療類股收漲，終場美股四大指數漲跌幅介於-1.25至+1.14%。特斯拉-7.62%、蘋果-2.32%、通用汽車+4.53%、輝瑞+1.72%、台積電ADR+3.29%、聯電ADR +6.47%。

雖上週五美股四大指數續創歷史新高，但週一在美股期貨下跌的影響下，台股以下跌38.37點的15,425.58點開出後，在IC設計、航運股、砷化鎵等族群帶動下，指數拉回平盤上下震盪，一點過後在買盤進駐台積電、聯發科、聯電等權值股下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲93.35點的15,557.30點作收，再創歷史新高，漲幅0.60%，成交量3,261.38億元。三大法人合計賣超19億元：外資賣超15.87億元、投信買超2.62億元、自營商賣超5.75億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：雖價漲量縮，但成交量已連續六個交易日在3250億元以上，有利指數創高。

（2）、均線：從去年12/24突破5日線後，沿5日線上漲至今，未出現帶量長黑摜破5日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日KD去年12/25出現黃金交叉買訊至今，KD持續走高，有機會出現高檔鈍化，未出現死亡交叉且K值跌破80以前，偏多操作為宜。

櫃買指數開高震盪走高，收在188.89點，漲1.00%，沿5日線震盪走高，支撐約186.5點附近，壓力約在191點附近。

觀盤重點，本波指數沿5日線上漲，在元月效應、外資回補、CES展登場、加上看好今年經濟回升下，指數續創新高，未出現帶量長黑摜破5日線前，偏多操作為宜。

(時報資訊)