富邦金(2881)金控2020年12月自結稅前淨利117.61億元、稅後淨利104.81億元。2020年全年稅前淨利1,039.09億元、稅後淨利908.57億元，較2019年同期大幅成長55%，每股稅後盈餘(EPS)為8.59元。全年稅後淨利首度突破900億元，再創歷史新高！富邦金子公司包括富邦人壽、富邦產險2020年12月單月獲利亦創歷史新高！

美系外資出具報告給予51元目標價。

富邦人壽2020年12月稅後淨利為82.27億元，累計2020年全年稅後淨利610.42億元，較2019年同期大幅成長130%，主要受惠承保利潤提升和投資績效亮眼。累計2020年初年度保費收入（First Year Premium）達1214億元，總保費收入（Total Premium）為5463億元。

台北富邦銀行2020年12月稅後淨利5.29億元，淨利息收益維持穩定。累計2020年全年稅後淨利187.84億元。北富銀2020年12月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為777%。

富邦產險2020年12月稅後淨利8.7億元，較2019年同期大幅成長184%，主要受惠優異的投資績效。累計2020年全年稅後淨利57.01億元，較2019年同期成長30%，承保業務及投資績效維持良好，2020年簽單保費收入較2019年同期成長8%，市佔率持續蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券2020年12月稅後淨利4.6億元，較2019年同期強勁成長365%。累計2020年全年稅後淨利為42.21億元，較2019年同期成長64%。富邦證券獲利成長主要受惠於經紀、承銷等業務提升及市場成交量回升。

富邦華一銀行累計2020年全年稅後淨利達新台幣18.89億元，較2019年成長32%，主要受惠於淨利息收入成長帶動。

(時報資訊)