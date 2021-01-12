台南市政府環保局安南區城西垃圾掩埋場廢棄物暫置區，11日深夜11點多突然傳出火警。在風勢助燃下，火勢一發不可收拾，消防局雖通報出動空拍機協助滅火，也請水公司加壓供水，甚至請求空勤直升機支援灑水滅火，直到上午10點多已控制火勢，目前正處理殘火中，還好無人傷亡。

環保局指出，火警發生的原因，可能是城西垃圾掩埋場二期內的木屑暫置區，因為這幾天下雨產生沼氣，於昨晚引起悶燒後，加上風大火苗漂至樹枝暫置區，引燃大火。該局將於火勢撲滅後檢討原因及責任，避免再度發生。

台南市政府環保局安南區城西垃圾掩埋場廢棄物暫置區火警，消防署出動空勤直升機支援灑水滅火。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局安南區城西垃圾掩埋場廢棄物暫置區火警，消防署空勤直升機吊掛水袋滅火。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府環保局安南區城西垃圾掩埋場廢棄物暫置區火警，消防人員在場灌救。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

消防局於昨天深夜11點44分獲報安南區安清路三段、城西街三段1105巷121弄交叉路口的城西掩埋場廢棄物火警後，直到今天凌晨2點23分，陸續出動23車54人前往現場灌救。

其中，部分消防人員在廢棄物暫存區西側的防風林灑水，避免火勢延燒防風林，造成更大的災害；部分消防人員則在火場東側從外圍灑水避免延燒。環保局人員也在火場西側防禦性灑水。但因燃燒面積大，火場溫度也相當高，。

清晨5點4分因現場水壓不足，消防局請自來公司協助加壓滅水；清晨5點12分空拍機到場後，消防局再出動2車6人支援，目前仍在滅火中。

由於風向問題，消防局擔心緊鄰的城西防風林也遭殃，經向消防署請求空勤直升機支援灑水後，上午8點52分消防署通知直升機已從台中清泉崗機場起飛，並從9點52分起連續多次從海上取水滅火，目前已經控制火勢，仍在處理殘火中。

(中時 )