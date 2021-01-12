美國總統川普任期即將結束，美國國務卿蓬佩奧9日拋出震撼彈，宣布解除所有與台灣的交往限制，美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）也將在13日至15日訪台。對此，國民黨前立委孫大千質疑，如果川普真的那麼力挺台灣，為何到任期快結束才大量釋出善意？認為川普有其他的如意算盤，可能要利用台灣刺激台海緊張情勢，逼北京政府做出反應，美國正好藉此反制，把大陸的經濟打回20年前，成為其中付出最小代價，但回報最大的一方。

孫大千今（12）日在臉書表示，過去3年多的時間，難道川普心中都沒有台灣嗎？在美中台三角關係的格局中，引爆台海戰爭絕不符合大陸和台灣的利益，因為一旦爆發軍事衝突，雙方都會付出沉重的代價，唯獨美國付出的代價最小，得到的回報卻最大。

因此，孫大千認為，川普打的如意算盤包括：第一，利用台灣激怒中共，營造美國國內的反中浪潮，強化川普在總統大選時的反中論述。第二，升高台灣海峽軍事緊張的情勢，讓台灣人民願意大量向美國進行軍事採購，而軍火產業一向是共和黨最重要的金主。

孫大千認為，川普的如意算盤可能要利用台灣刺激台海緊張情勢，逼北京政府做出反應。圖為美國海軍第七艦隊2020年11月21日公布，伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG-52）通過台灣海峽。（取自美國海軍第七艦隊臉書）

第三，派幾個無足輕重的官員訪問台灣，既不用付出實質經貿利益，反而可以迫使北京政府不得不做出反應。第四，倘若中共忍受不住，在台海爆發局部衝突，美國正好可以藉此機會對北京政府實施經濟制裁，一舉把大陸的經濟打回20年前。

孫大千說，如果台灣和大陸都能夠看得懂其中奧妙，雙方政府都是聰明人，應該知道要怎麼做才能夠趨吉避凶，以免受人算計為人作嫁。

(中時新聞網)