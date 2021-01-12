NBA下令對費城七六人處以25000美元罰款，理由是他們未把班西蒙斯(Ben Simmons)及時列入傷兵報告。美媒《雅虎體育》報導，七六人10日對戰金塊的比賽，班西蒙斯因膝傷無法上陣，但聯盟不知此事而照常比賽，導致七六人只有7位可用之兵，低於聯盟規定的8人門檻。

當時是因為塞斯柯瑞(Seth Curry)感染新冠肺炎，連帶同隊接觸者遭隔離，中鋒恩比德(Joel Embiid)也有背傷，最後只湊到7人。班西蒙斯的情況純屬意外，因為塞斯柯瑞被檢驗陽性以後，七六人自願多留在客場紐約觀察1天，不料班西蒙斯自行叫車回去費城，沒有告知球隊。

一直到七六人全隊返回費城，總教練瑞弗斯(Doc Rivers)才宣布班西蒙斯的膝傷，但球團沒有告知聯盟，導致他們只剩7人也被迫上場比賽。瑞弗斯賽後飆罵聯盟不負責任，聯盟則回頭處罰七六人。

12日對戰老鷹，恩比德歸陣之後讓七六人湊足人數，他們目前包含塞斯柯瑞、班西蒙斯共有8人缺陣，其中5人遭到隔離。聯盟開季已有4場比賽因人數不足而改期，七六人雖然照常比賽，近兩戰都處於停賽邊緣。

(中時新聞網)