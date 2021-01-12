狗明星A弟穿上保暖衣，黑紅配顯得大器。（陳淑娥攝）

泰安派出所轄區景點吸引人潮，警所旁的停車場更是爆棚。（陳淑娥攝）

警方加強周邊巡邏以維持交通順暢及用路人安全。（陳淑娥攝）

受疫情影響無法出國，台中市后里區多處景點頗受青睞，泰安派出所轄區包括中社花市、落羽松等遊客如織，警所旁的停車場更是爆棚，其中，警界狗明星A弟更是穿上保暖衣，黑紅配顯得大器，民眾爭相跟牠打招呼。

大甲警分局泰安派出所轄區泰安里、公館里內有泰安舊火車站、舊鐵路線花樑鋼橋、如光山寺、中社花市及最近很夯的落羽松景點，由於新冠肺炎緣故，民眾無法出國旅遊，致不管平日或假日均湧入人潮，派出所旁免費停車場均客滿，附近私人停車場也有絡繹不絕車輛進出，警方加強周邊巡邏以維持交通順暢及用路人安全。

泰安派出所活招牌明星警犬A弟，每天也接客不暇，均有慕名而來的遊客特來找A弟合照留念，以及準備食物慰勞。由於霸王級寒流來襲，泰安派出所特地準備有adidog英文字樣與A弟同名的衣服給A弟穿著禦寒，遊客看到牠穿上紅衣，讚美聲不絕於耳。

泰安派出所長溫勝龍表示，歡迎大家到轄區旅遊，並呼籲民眾注意行車安全，不要任意違規停車，尤其是遊覽車，以免影響交通順暢及用路人安全，泰安派出所亦加強各景點交通疏導勤務，以護觀光品質及安全。另外，感謝大家對警犬A弟的寵愛，因為A弟已上年紀且過胖，為了健康著想，歡迎大家與A弟合照留念，但切勿再餵食。

(中時 )