一群重機車友跑山，在台南市龍崎182縣道的咖啡廳休息，其中一台的車主移車時發生慘劇，整排8台重機如骨牌般全倒，照片PO上網引發討論，網友驚呼肇事者恐怕得「賣腎」賠錢了。有重機愛好者評估，8輛加起來維修費50萬跑不掉，但更慘的是，受疫情影響，有些重機零件根本進不了台灣，有錢也沒得修。

台南市龍崎182縣道為重機車友必訪路段，昨（10日）有群車友不畏低溫跑山，途中行經咖啡店稍作歇息，共10台名貴重機一字排開在停車場，不料，停在第一台的車主移車時，不慎倒車，整排8輛重機如同保齡球般全倒，車主聞聲衝出來，看見慘狀全傻眼。

倒地重機有的是油箱凹陷、有的是排氣管毀了，據三立新聞報導，一名重機愛好者表示，8輛重機維修費加一加，恐怕50萬跑不掉，因為排氣管一支就要3到5萬，引擎箱要價1、2萬，平均下來一輛車修到好至少要花6萬元。

不過更慘的是，受到疫情影響，全球航運大亂，「缺船、缺櫃、缺人」，許多歐洲重機零件根本進不了台灣，就算有錢也不一定有辦法維修，無辜遭殃的車主只能說欲哭無淚。

(中時新聞網)