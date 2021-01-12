兩蔣時期政治犯因法院不當判決，導致身家財產和土地被沒收充公，至今政府都尚未返還，成為轉型正義課題之一。身為蔣家的第4代的藍委蔣萬安日前在立院提案修正「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，雖得到輿論認同，但卻意外引爆藍營內部的路線之爭，認為蔣此舉是為2022台北市長選戰布局，提前拆解未爆彈，不過遭到蔣萬安的否認。

《鏡週刊》今（12日）報導，蔣萬安近日提案修法「戒嚴時期人民受損權利回復條例」，主張政府應該訂立如何返還威權統治時期不當沒收財產的實際方法，更將範圍擴大到兩蔣時代。《自由時報》指出，蔣的提案獲得多位藍委連署支持。

據悉，蔣萬安此舉雖得到政治受難者團體認同，卻引爆藍營內部的路線之戰，知情人士向《鏡週刊》透露，蔣萬安此舉不一定加分，雖是進步立法，但對拓展中間和綠營選票恐怕效果有限，更可能因而得罪深藍支持者。不過，也有挺蔣的立委認為，國民黨早就該正視轉型正義議題，承認老蔣時代的功過，更強調蔣萬安是最適當的人選。

對於提案修法遭疑是為2022選戰布局，蔣萬安接受《鏡週刊》和《自由時報》採訪表示，提案修法動機很單純，只是回應受難者的期待，許多受難者年事已高，但至今仍未等到財產返還，他希望政府可以正視此議題，修法落實轉型正義，台灣才能真正的走向和解之路。

(中時新聞網)