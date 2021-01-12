家住屏東的一名少女A女與堂妹共住在男性友人阿憲（化名）家中，某天姊妹倆相約喝酒，A女卻酒醉，誤認友人阿憲是男友，兩人先發生一次關係後，A女仍不放過阿憲，又主動要求阿憲和她繼續再來一次，阿憲做完後，A女仍繼續騷擾，阿憲嚇得躲到房間，A女當場裸身敲門，高喊「出來打砲」，最後妹妹被吵醒後，安撫A女躺在沙發上睡著，但清醒後A女對阿憲提告，阿憲因乘機少年性交罪，被高雄高分院判處有期徒刑3年8月。

根據判決書記載，當事人為年僅17歲少女，與堂妹以及男性友人阿憲彼此都認識，A女在108年8月間，與堂妹一起借住在阿憲租屋處家中。某天晚間，兩姊妹相約在客廳喝酒，剛開始先喝水果啤酒，之後，A女問妹妹要不要再喝？妹妹希望可以喝會醉的酒，想儘快喝一喝早點休息，明天還要上課，於是由A女下樓購買38度高粱酒。

到了晚上約11時許，妹妹已有醉意先行回房休息，阿憲則與A女一起繼續喝，但是因為過於酒醉而意識模糊，誤認阿憲是自己的男友，主動擁抱阿憲，阿憲於是將A女抱進另一空房間內，趁A女不知抗拒之狀態下發生關係。

未料兩人才剛床戰玩一次，A女又要求「再來一次」，阿憲也未抗拒，於是又接著提槍上陣再度發生第二次關係。但是A女仍持續的騷擾阿憲，阿憲不堪其擾，回到房間睡覺，A女仍裸身持續敲打阿憲房門，並不斷叫喊自己男友的姓名，妹妹聽到叫聲，出來勸姐姐回房睡覺，並以衣物蓋住姐姐身體，但A女仍不願回房，在客廳沙發睡著。事後A女清醒後，認為妹妹與阿憲共謀將她灌醉對其性侵，立刻向警方報案。

阿憲出庭時被告堅決否認有與A女的妹妹共謀故意灌醉她並藉機發生關係，辯稱：我以前只是聽說A女於酒醉後會將身邊的男性誤認為男友，並不確知A會如此，而且當時我並沒有想要將A女灌醉，是A女主動要求飲用高濃度、容易喝醉的酒類，A女才去購買高梁酒，是A女喝醉後，主動挑逗，我抱她進入房間並未關燈，A怎麼可能會誤認我是男友，還主動脫下衣物和我上床。

一審法官認為高院法官審理後認為，應論以乘機性交罪責，認定阿憲犯成年人與少年共同二人以上故意對少年強制性交罪，但阿憲不服上訴。二審法官認定係A女自行決定要喝醉，以便早點休息，但卻飲酒過量，酒醉失態，意識不清而誤認被告為其男友，處於不知抗拒之狀態，此一不知抗拒之狀態，非阿憲故意造成所致。

二審法官審酌，阿憲僅為滿足私欲，而以利用A女酒醉失態，意識不清，誤認被告為其男友，不知抗拒之狀態，乘機對A女性交，造成A女心理難以磨滅之陰影，危害其心理健康及人格發展，還反指被害人主動挑逗雙方合意性交，復未與被害人成立和解，態度不佳，因此判3年8個月，仍可上訴。

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(中時新聞網)