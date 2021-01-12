早起上班好厭世！不少上班族經常幻想自己是老闆，不但財務自由還可以自己控制工作的時間。日前星座命理網站《星座好朋友》就點名3星座的朋友不太適合當員工，事業心強再加上卓越的領導才能和處變不驚的處事態度，讓他們天生就是賺大錢的老闆命。

▍獅子座

獅子座不喜歡被別人指揮的感覺，當別人命令他們做事的時候，自己的想法跟意見就會不停湧現，是非常不安分的員工。但他們絕不是為了反對而反對，而是有邏輯和條理分析之後所產生的結果。無奈的是，想法雖然是好的，卻不一定有空間發揮，所以他們還是比較適合自己當老闆！

▍處女座

處女座在工作上的眉眉角角特別多，就同事的角度來說，他們的確是很難配合的人；老闆的角度也會覺得處女座問題特別多。這不是指處女座工作力不好，而是他們太過於需要別人配合他們。也因為處女座這樣的個性，他們更適合自己當老闆，再加上邏輯強、擅長規劃，本身個性又謹慎，在創業路上能披荊斬棘，完全就是當老闆的料。

▍天蠍座

天蠍座在工作上很有遠見，他們擅長觀察、揣測人心，因此天蠍座很能適應在商場上的明爭暗鬥，加上他們特別懂謀略，很有機會在商界闖出一片天！天蠍座同時也是很有能力的星座，他們霸王級別的氣勢，當起老闆特別有架式，能讓員工信服，只要做出最正確的決策，就能帶領公司成長茁壯。

(中時新聞網)