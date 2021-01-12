華爾街股市上周創下歷史高點後湧現獲利了結賣壓，以及投資人等待財報季展開，並屏息觀望華盛頓的事態發展，周一美股主要指數收低。

上周美股走高，因投資人壓寶民主黨拿下喬治亞州國會參議員兩個席次贏得完全執政，將提高加碼財政激勵計畫的可能性。

但部分投資人開始擔心擴大激勵的計畫可能推遲，因眾議院民主黨人提出彈劾川普的議案，指控川普煽動其支持者闖入國會大廈，引發暴力衝突。

Federal Financial Network投資長Brad McMillan表示，除了政治動盪，以及其對兩黨推動激勵措施可能造成的影響之外，投資人亦擔心會發生更多攻擊事件。

ABC News周一報導，一名聯邦執法部門的消息人士透露，美國聯邦調查局（FBI）已提出警告，在拜登於1月20日宣誓就職之前，華盛頓特區與全美50個州首府可能發生武裝抗議活動。

周一收盤，道瓊工業指數跌89.28點或0.29%，為31,008.69點，盤中一度下挫265點。標普500指數跌25.07點或0.66%，為3,799.61點。那斯達克指數大跌165.54點或1.25%，為13,036.43點。

標普500指數11大類股中，非必需消費品類股跌1.89%，通訊服務類股跌1.77%，表現最疲弱。

周一被視為避險天堂的美國公債價格下跌、殖利率上揚，以及能源與金融等對經濟情勢敏感的類股表現優於大盤，但公用事業與地產等防禦型股票遭到拋售。

Truist Advisory Services首席市場策略師Keith Lerner表示，這顯示投資人對激勵措施仍抱有希望。惟該分析師亦提醒，除了對川普卸任前最後9天的情勢發展保持謹慎之外，還應注意周五財報季開鑼前的不確定性。摩根大通等主要銀行將於本周五發布財報。

在永久停用川普帳號後，推特股價重挫6.4%，收在48.18美元，亦為通訊服務類股帶來壓力。但與2016年川普贏得總統大選前相比，推特股價仍然上漲逾160%。

其他大型科技公司臉書、谷歌母公司Alphabet與蘋果亦同步下跌。在此之前，他們對川普採取了迄今最強硬的行動，以限制他在社群媒體上的影響力。

美股在政治上的不確定性與疫情持續升高之際持續大漲，已引發投資人或許已過於狂熱的擔憂。近來漲勢瘋狂的特斯拉周一下挫7.8%，收在811.19美元。特斯拉上周收漲25%，過去12個月飆升747%。

波音下跌1.5%，因印尼三佛齊航空公司（Sriwijaya Air）一架載有62人的波音737-500客機於上周六墜毀。

製藥公司禮來（Eli Lilly ）實驗性阿茨海默症藥物的小型試驗傳出捷報，股價應聲大漲11.7%，成為標普500指數成分股中，最大的支撐主力。

(時報資訊)