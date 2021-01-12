宏碁(2353)2020年第四季營收826億元創六年來單季新高，年增34.1%、季增3.2%；12月單月營收新台幣283.64億元，年增21.5%。累積全年合併營收為新台幣2770.85億元，以台幣計年增18.3%，以美金計年增24.1%。外資上修宏碁目標價到25.8元。

外資指出，董事長陳俊聖推動獨立自主小金雞IPO上市戰略後，讓母公司宏碁也母以子貴越來越有利可圖。新冠疫情以來，宏碁在運營支出保持穩定的低水位，公司繼續優化成本結構（減少差旅，減少辦公室租金等）。同時宏碁也更加重視線上銷售，目前線上／實體銷售比約為50/50。

宏碁電競產品去年第四季營收年增43.9%、全年營收年增30.5%；Chromebook第四季營收年增253.5%、全年營收年增95.4%；輕薄型筆電第四季營收年增165.9%、全年營收年增62.3%；顯示器第四季營收年增38.9%、全年營收年增21.3%。

宏碁預期強勁市場需求將持續至可預見的未來。同時，宏碁發展多重事業成長引擎的策略持續強力發酵，宏碁資訊、智聯服務、安碁資訊、建碁公司、展碁國際皆見令人振奮的業務表現，亦持續孵化酷碁公司（2020全年營收年增80.7%）、海柏特公司（2020全年營收年增174.7%）等子公司。

(時報資訊)