美國總統當選人拜登。（圖／達志／美聯社）

川普政府任期倒數計時，美國務卿蓬佩奧突宣布美駐聯大使克拉芙特將訪台、解除美國與台灣官員交往的自我限制，把台灣議題炒作到最高熱度，引發外界質疑「拜登（Joe Biden）政府埋單嗎？」對此，資深媒體人陳揮文昨(11日)在廣播節目中連說兩次「不可能」。

陳揮文在《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，當川普政府在倒數卸任之際，宣布派駐聯大使訪台、取消台美限制 ，有什麼用呢？不管是川普，或是蓬佩奧講的事情，拜登會照做嗎？川規拜隨嗎？答案就是「不可能嘛」。

陳揮文認為，「這不需要有任何國際常識就能判斷，怎麼可能一個惡名昭彰、聲名狼藉的美國總統，在交接、看守期間做的這些事情，新任的拜登總統怎可能全部照收、概括承受，不可能。」他忍不住搖頭地說，「川普這樣消費台灣，我們還要謝謝他，跟他說歡迎光臨，實在很難想像。」

另外，陳揮文呼籲大家要綜觀全球，要了解川普、蓬佩奧在做什麼，以及美國社會如何去評價這兩人，像是現在美國政壇有人想推動第二度彈劾，可能會讓川普不得再任公職、2024年也不用選了。

(中時新聞網)