66歲名廚「阿基師」鄭衍基上月底離開參與15年的三立節目《型男大主廚》，雖然他是光榮退出節目，仍讓婆媽粉絲很不捨，不過現在則傳出，有金主投資5百萬，要為阿基師開實境料理節目，而地點就選在桃園市場錄影，讓阿基師走進市場和煮婦互動。

阿基師上月底在《型男大主廚》的歡送會中感性表示，自己年紀漸長，66歲的他對於錄影到半夜已逐漸無法負擔，所以決定請辭，也讓後輩有舞台發揮，其實阿基師除了錄影外，他身兼飯店行政總主廚以及在3間學校任教，阿基師當時也提到「現在主舞台是飯店，想多點心力守好，其他時間含飴弄孫」。

不過阿基師卻爆將開新節目，根據《鏡週刊》報導，傳出有金主準備投資5百萬，要為阿基師開實境料理外景節目，阿基師將走進菜市場，地點就選在桃園「山仔頂市場」錄影，準備和煮婦互動，直接做出好料理。

而針對阿基師這回傳出的將開料理實境節目，經紀人林文華強調，阿基師目前就是在學校教書和飯店工作，至於新的外景節目「目前還沒有確定」。

(中時新聞網)