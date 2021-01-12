【愛傳媒LinBay 好油專欄】我們民進黨政府做事情就是有效率，2020年11月20日中央畜產會透過E-mail檢附標章管理作業規範給家樂福申請「台灣豬證明標章」。

家樂福在2020年12月9日前進行申請作業，申請包含「台灣豬證明標章切結書」，但家樂福強調這個標章的範圍僅限「生鮮處精肉課所販售之生鮮冷藏豬肉及其冷藏豬肉加工製品之主原料」，不包含其他的供應商品，以家樂福賣這麼多東西，你要他保證沒有用到進口豬的部分，這根本不可能做到。

家樂福也配合中央畜產會，弄了一個生鮮豬肉專櫃，貼台灣豬標章，裡面都賣台灣本產的豬肉。

結果家樂福2020年12月24日拿到台灣豬標章，2021年1月4日就收到中央畜產會電話說明及公文（12月31日發文）通知，1月1日開始稽查發現非全店來源台灣豬肉，要求需要全店生鮮及雜貨（所指供應商）販售台灣豬才可使用標章，與先前協議不符。

這個效率真是超級驚人，發標章之後一個禮拜就說你資格不符要撤，而且發文日期是12月31日，然後說1月1日開始稽查發現沒有全部用台灣豬，這真的太奧妙了，反正我們農委會及相關單位就是有效率，不管是查水表還是撤標章，都展現了一等一的效率，不到10天從標章核發到禁止使用，真是有政府會作事，有標章會撤銷。

所以家樂福在1月5號就發文給中央畜產會要撤銷標章的申請，然後在各分店都拉下台灣豬標章，人家是主動撤銷，結果主動撤銷也不行，這樣中央畜產會多沒有面子，1月9號馬上發記者會說家樂福的台灣豬標章是被撤照，不是主動撤銷標章。

這也難怪家樂福會很錯，畢竟在這件事上，畜產會展現了超級高效率及高速的核發及號稱撤銷標章，這真是前無古人後無來者。

有政府會做事，有標章會撤銷。鬍鬚張弄得一身腥，聰明的八方雲集申請不張貼之後，家樂福也撤銷了，接下來是哪一個店家呢？

作者為知名評論人

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(中時新聞網)