美國時間周一(11日)以比特幣(Bitcoin)為首數位加密貨幣集體崩盤，紐約時間中午12時市值剩約8500萬美元，與周日高點時市值1.1兆美元相較，蒸發2500億美元(約7.2兆台幣)。有分析師認為是短期回調、長期或新進投資者可以準備進場抄底，但FCA(英國金融行為監理總署)警告，投資人應有心理準備賠光所有錢。

最大加密貨幣比特幣8日才以每枚41962.36美元改寫歷史新高，但隨後3天急速下殺，過去24小時已5度跌破31000美元關卡，相當於跌幅逾20%，最低甚至只有30312.21美元，若加上周日計算，2天跌超過26%是去年3月以來最大跌幅。以太幣(Ethereum)等其他資產跌幅相對溫和，但幅度也達雙位數。

如此劇烈波動並不少見，2017年比特幣大熱，全年漲幅1328.9%，因此聲名大噪後，2018年大幅回調72.4%。資產管理公司Miller Tabak + Co.首席市場策略師馬利(Matt Maley)認為，儘管長線來看比特幣還有上漲空間，短期內顯著修正很難避免，他說：「比特幣還有30%到60%下行空間，而且回調不會只有1次。」

加密貨幣金融服務公司Babel Finance投資與交易華裔執行董事Simons Chen表示波動仍在預期範圍內，「我們看到的修正是意料之內的，最近4周比特幣從不到2萬美元飆到4萬美元之上會引起拋售壓力，4萬美元可能也是引發獲利回吐的重要關卡。」

FCA周一表示，當局注意到一些公司正提供對加密資產的投資，或是相關貸款，這些投資有望帶來高報酬，但如果要投資應注意風險，至少應有心理準備賠光所有錢。不過有金融分析師指出，監管機構顯然是擔心加密資產高風險和隨之而來的洗錢、詐騙活動加劇，因為提供投資的公司往往不會強調風險，所以FCA發言並不表示是看空。

古根漢投資公司(Guggenheim Investments)首席投資官麥納德(Scott Minerd)去年12月下旬曾預期比特幣最終可達每枚40萬美元，現在也由長期多頭轉向更專注於短期空頭，他在Twitter寫到：「是時候見好就收了。比特幣的拋物線式上漲短期內無法持續。」

(中時新聞網)