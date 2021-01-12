父母的性觀念如此開放？一位女大生在論壇《Dcard》透露，她經常帶男友回家過夜，情侶倆偶爾發生安全性行為，結果日前她與男友睡晚了，爸爸叫兩人起床時，竟徒手收走放在床頭的保險套垃圾，讓她不知所措，向廣大網友求解。

一位女大生9日在論壇《Dcard》閒聊板發文，以「打炮被發現」為標題，女網友透露，平時父母觀念頗開放，習慣上都會讓男友回家過夜，隔日兩人再一起上學，原PO的媽媽則曾經笑著提醒過：「你們不可以做壞壞的事喔！」

9日原PO與男友睡到下午，原PO爸爸親自來叫兩人起床，三人閒聊午餐要吃什麼，原PO突然想起，昨日兩人用過的保險套還放在桌上，說時遲那時快，原PO爸爸竟淡定地順手抓起桌上的整把保險套垃圾丟掉了，當場把原PO嚇得驚慌失措，內心狂問，「這是什麼意思，我以後該如何面對父母，男友還能來家裡過夜嗎？」。

文章發布後，不少網友全笑歪了，笑回：「爸爸心裡表示：我知道你們在幹嘛，我先幫你們處理掉，不然換我被你媽處理。」；也有網友在留言區分享自己的經驗，「我也體驗過，我在嘿咻過程中聽到老媽開門，嚇了一跳直接衝去大門跟老媽說還在嘿咻，等一下再回來。」

原PO於10日再次回文解釋，用過的套套放在桌上是因為不好意思把垃圾丟家裡，但放桌上前已來回清洗多次，同時也說，「不會有我爸跟男友精液接觸的問題」，心中留下陰影的原PO也笑說，發生這件事後，當晚兩人做完的套套有乖乖收好。

(中時新聞網)