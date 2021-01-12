【愛傳媒黃珊珊專欄】天這麼冷，風這麼大，我們當然要給浪浪一個溫暖的家！

我很喜歡毛小孩，像我自己就養了一隻「小俠」，都已經養7年了，作為一個愛毛小孩的飼主，每次看到有動物在外流浪總是於心不忍。特別是最近寒流來襲，不知道又有多少浪浪在挨餓、受凍。

台北市的動物之家很有愛心，最近即時新購了一批電暖器，還有保暖毛巾、衣物、床單跟紅外線保溫燈，更有工作人員全年無休輪班照顧，希望能讓這些被我們收留的浪浪可以平安過冬！

去年，北市也頒布「台北市犬貓飼養基本照護規則」，氣溫低於10度時，飼主應該用保暖設備或物品幫小毛孩們保持體溫，違者處新台幣2,000元的罰鍰。天氣這麼冷，真的希望所有飼主們要好好的幫牠們做好保暖啊！

動物之家的暖氣很暖，不過大家的善意及善心更加溫暖，我們每週二至每週日10時到16時開放參訪，希望有緣的好朋友們，可以給這些可憐又可愛的浪浪們一個溫暖的家！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)