【愛傳媒特約記者吳思賢報導】慈濟基金會配合新北市政府於蘆洲靜思堂開辦「銀光咖啡館、有FU長照站」，新北衛生局陳潤秋局長關心運作情形，肯定慈濟和政府一起提升長照能量，同時也巡查日照中心的空間環境與硬體設備，為將來啟用提出建言，期許公私合力展現厚實長照資源的共善行動力。

「你我都會老，因應照顧長者也要有超前部屬的擘劃策略，希望將來我們是長照他人，而不是被長照的族群！」慈濟基金會長照推展中心副召集人莊淑婷1月11日上午陪同陳潤秋局長，介紹蘆洲靜思堂的長照環境，近年來慈濟積極結合政府長照政策，共同規劃服務長者的多元軟硬體，而其實慈濟在臺灣本土落實深根慈善，多年來在社區慈濟志工耕耘下，從訪視訪貧的過程中，多年來慈濟就已經在做長照的工作，結合政府資源則可以更精確為長者打造因應的方針。

慈濟蘆洲靜思堂是新北市政府推出的「有FU長照站」據點之一，結合靜思堂內的靜思書軒環境，量身打造「銀光咖啡館」，慈濟透過自身的醫療資源，結合社區民間與政府資源、照服員及慈濟志工，為長照提供「一照式」的社區政體照顧運作模式，透過專業整合性的長照服務，期許達到延緩長輩老化速度，也可以讓長輩在地老化。

陳潤秋局長指出，慈濟蘆洲靜思堂是很好的長照範例，從空間環境營造的溫馨舒適感，讓長者以輕鬆自在的心情來喝茶品味人文書香，也可以向專業人員諮詢長照議題，透過雙向交流的對談方式，又可以進一步理解長者的長照需求，將來慈濟在蘆洲、三重等靜思堂也將開辦日照中心，不需要長照的我們，可以陪伴老人家來運用這些資源樂活。

慈濟的特點，就是將環保概念融入藝術人文課程，利用回收資源進行創作，在長照的過程中也發揮疼惜地球、愛護環境的具體行動，陳局長認為，老人家透過自我體現與認同，覺得活著很有尊嚴，「這才是真正發自內心的樂活，也是達到長照的理想目標」，政府持續結合民間豐沛的能量，讓我們可以長照他人，甚至「長照」社會。

(中時新聞網)