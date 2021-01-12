【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】曾經遍佈大街小巷的漫畫出租店，隨著網路時代來臨，陸續結束營業，最近越來越難看見。新北市板橋區社後地區唯一僅存的租書店「菡庭租書廣場」，近日也正式貼出「結束營業、全面出清」的告示，讓老顧客們都覺得相當感傷。

位於新北市板橋區大仁街的「菡庭租書廣場」，已經開業多年，店面附近充滿小吃店，很多老顧客來這一帶覓食時，都會順便光顧一下租書店，所以生意相當不錯。只是隨著閱讀人口越來越少，加上現在新北市立圖書館提供超便捷的借書服務，可以上網找書以及跨館預約，對於租書店的生意影響很大。

板橋的社後地區過去有好幾家租書店，都已經陸續結束營業。「菡庭租書廣場」是僅存的一家，結束之後這一帶就沒有租書店了，想住宿的朋友要到府中站或者是致理科技大學附近才有租書店。

「菡庭租書廣場」雖然目前已經貼出結束營業、全面出清的告示，但是還會營業到二月底，想感受租書店老風情的舊雨新知，或是想要趁拍賣撿便宜的朋友，還有一個多月可以把握機會。

(中時新聞網)