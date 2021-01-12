寒流發威，桃園拉拉山再度降雪。(觀光旅遊局提供／呂筱蟬桃園傳真)

寒流一波波持續低溫，桃園市復興區11日晚間至12日早晨持續降下瑞雪，讓許多居民感到驚喜，大溪警方則說，大溪警分局表示，目前上山沒有交通管制，但車輛得要注意路面是否有結冰或容易打滑情形，尤其是往拉拉山巨木群的遊客和車輛，更要注意安全。

復興區公所表示，連日來復興山區因為低溫加上水氣充足，上周和這兩天都有降雪情形，拉拉山上巴陵、雪霧鬧部落等海拔1000公尺以上的山區都有雪景，近日也吸引不少遊客上山追雪。

(中時 )