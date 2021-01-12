下不停！桃園拉拉山再度降雪 晚上下到現在 09:242021/01/12 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 寒流發威，桃園拉拉山再度降雪。(觀光旅遊局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 寒流發威，桃園拉拉山再度降雪。(觀光旅遊局提供／呂筱蟬桃園傳真) 寒流一波波持續低溫，桃園市復興區11日晚間至12日早晨持續降下瑞雪，讓許多居民感到驚喜，大溪警方則說，大溪警分局表示，目前上山沒有交通管制，但車輛得要注意路面是否有結冰或容易打滑情形，尤其是往拉拉山巨木群的遊客和車輛，更要注意安全。 復興區公所表示，連日來復興山區因為低溫加上水氣充足，上周和這兩天都有降雪情形，拉拉山上巴陵、雪霧鬧部落等海拔1000公尺以上的山區都有雪景，近日也吸引不少遊客上山追雪。 登大凍山突倒地不起 男子送醫不治 寒流今發威 台南以北下探6度 (中時 ) #拉拉山 #持續 #低溫 #復興區 #車輛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 乾旱、低溫若持續 春茶恐減產 04:102021/01/11 地方新聞 逾2000遊客衝太平山賞殘雪 04:102021/01/12 地方新聞 泰安警犬A弟穿衣禦寒 超萌模樣成超人氣吉祥物 09:002021/01/12 寶島 花蓮台8線錐麓隧道落石崩落 道路中斷搶修中 09:442021/01/12 社會 合歡山又噴雪！寒流今南下 低溫急探8度 07:432021/01/11 生活 車用、高階IT熱 元山訂單看到上半年 04:102021/01/12 證券．權證 農漁受寒 富邦產出險2千萬 04:102021/01/12 金融．稅務 《傳產》各都房市交易熱區 雙北高雄前三名搬風 11:252021/01/12 財經 普華標售內科園區旁整棟會館 04:102021/01/12 投資理財 台北爬山遇山大王級神鵰 網見超胖身形全看傻 09:032021/01/12 搜奇 阿基師閃離《型男》動向曝光 爆轉戰桃園市場挑菜下廚 08:592021/01/12 娛樂 生活熱門新聞 不斷更新》全聯蘆竹大竹店下午暫停營業 桃園多賣場停業消毒 - 生活 北部醫院疑群聚感染 他爆料女友家人出院被隔離14天 - 生活 本土爆增2例 北部醫師照顧新冠重症染疫 護理師女友也確診 - 生活 確診醫師足跡曝光 去過星巴克、大江購物中心 - 生活 北部某醫院傳2醫護陽性反應 近20人送檢疫所隔離 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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