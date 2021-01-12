據日本放送協會（NHK）報導，日本政府最快將於13日宣布大阪、京都和兵庫進入緊急狀態，希望藉此能抑制，快要一發不可收拾的疫情。而愛知和岐阜，也呼籲中央政府能儘早宣布其縣進入緊急狀態。

據悉，日本政府已在11日就開始討論，是否13日就要宣布大阪、兵庫和京都為緊急狀態區域。另一方面，對於愛知和岐阜，也考慮是否將其納入緊急狀態區域。

8日，日本政府已根據特別措施法，宣布大東京地區進入為期一個月的緊急狀態。9日，繼東京後，大阪、兵庫和京都也要求中央政府加強管制該區。

經濟復興大臣西村於11日晚推文，表明日本政府將以保護人民生命之重要性，放在首要位置，同時對疫情也保持高度危機感。

至於愛知和岐阜，從年初至今約兩星期，確診人數一直居高不下，在日本中央政府聽取當地官員與專家意見後，有可能於13日也同步與大阪、京都等地，一齊進入緊急狀態。

(時報資訊)